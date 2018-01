André Gomes regressou à competição e estreou-se com a camisola do FC Porto, na vitória (44-21) frente à Académica de São Mamede.

Quase meio ano depois, André Gomes regressou à competição e estreou-se com a camisola do FC Porto, na vitória (44-21) frente à Académica de São Mamede, jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. O lateral esquerdo contratado ao ABC não escondeu a satisfação.

"O que aconteceu faz parte do jogo, do andebol, do desporto. Foi uma aprendizagem e agora é seguir em frente e esquecer isso, com o tempo tudo passa e se resolve. Ainda preciso de ganhar muito ritmo de jogo. Sinto que as pernas não são o que eram, ainda não tenho a disponibilidade que tinha, mas com o tempo lá chegará, é normal. É um dia especial", afirmou ao Porto Canal.

André Gomes fraturou a tíbia no dia 10 de agosto, ao serviço da seleção portuguesa sub-19, no encontro com a Argentina, para o Mundial da categoria. "Ainda é muito cedo, porque precisa de recuperar, ainda tem muitos problemas, mas será muito importante para ele ter dez minutos de jogo, quando possível. No futuro será muito bom ter um jogador como o André disponível", comentou o treinador Lars Walther.