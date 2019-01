Sporting volta a jogar 40 dias depois e vinga-se do ISMAI

Leões regressaram ao campeonato nacional com um triunfo por 26-24

Após 40 dias sem jogar, por ter dois jogadores presentes no Campeonato do Mundo, o Sporting recebeu e venceu o ISMAI, por 26-24, numa partida que encerrou a 20.ª jornada do campeonato nacional.

Assim, os leões subiram ao terceiro posto, com 49 pontos, tendo menos duas partidas que o líder FC Porto (55 pontos), que também tem um jogo em atraso.

Diante da única equipa que os bateu esta época no Andebol 1, os verdes e brancos tinham uma vantagem de cinco golos aos intervalo (14-9), tendo de lidar com a reação dos maiatos na segunda parte.

Carlos Ruesga foi o melhor marcador com sete golos. O guarda-redes Manuel Gaspar, que regressou a Alvalade, já foi utilizado, enquanto o outro reforço recente, o francês Arnaud Bingo, ainda não está em Portugal.

Resultados - 20.ª Jornada

Boa Hora-Fermentões, 33-27

Avanca-Madeira SAD, 24-27

Sp. Horta-FC Porto, 17-34

ABC-AC Fafe, 27-28

Águas Santas-Belenenses, 28-25

Arsenal-Benfica, 16-38

Sporting-ISMAI

Classificação

1.º FC Porto, 19 jogos-55 pontos

2.º Benfica, 18-50

3.º Sporting, 17-49

4.º Águas Santas, 19-48

5.º Belenenses, 20-45

6.º ABC, 20-44

7.º Madeira SAD, 18-42

8.º Boa Hora, 21-37

9.º ISMAI, 19-34

10.º Avanca, 19-31

11.º Fermentões, 20-27

12.º AC Fafe, 18-26

13.º Sp. Horta, 19-25

14.º Arsenal, 19-19