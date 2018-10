Sporting imparável vence dérbi contra o Benfica

Leões receberam e derrotaram o rival por 24-23.

O Sporting derrotou esta quarta-feira o Benfica por 24-23, no Pavilhão João Rocha, em jogo antecipado da sexta jornada do campeonato nacional Andebol 1.

Os leões até chegaram ao intervalo a perder por quatro (10-14), mas aceleraram no segundo tempo para anular a desvantagem e passar para a frente no último minuto, com um golo de Carlos Ruesga.

Belone Moreira foi o melhor marcador do Benfica e do encontro, com nove golos, enquanto Valentin Ghionea foi a principal figura de destaque no Sporting, ao marcar oito.

O Sporting, apenas com vitórias [seis triunfos em seis jogos realizados] e ainda menos uma partida disputada do que o Benfica [sofreu esta quarta-feira a primeira derrota no campeonato], iguala assim os encarnados no topo da tabela, com 18 pontos.

Já o FC Porto jogou na terça-feira [vitória sobre o Arsenal da Devesa, em Braga, por 50-20], com a sexta ronda a completar-se no sábado, com mais cinco partidas: Fermentões-Belenenses, Boa Hora-Madeira SAD, Avanca-ISMAI, Sporting da Horta-Fafe e ABC-Águas Santas.