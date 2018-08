Sporting sofre derrota com o Chamberry em Viseu

Leões vão discutir o terceiro lugar no Torneio Internacional

O Sporting perdeu este sábado com o Chamberry, por 36-33, no primeiro jogo do Torneio Internacional de Viseu, que se realiza este fim de semana e serve de pré-temporada.

Os leões vão assim discutir o terceiro lugar este domingo, defrontando quem sair derrotado do duelo entre Benfica e Medvedi (Rússia), agendado ainda para hoje.

Apesar de vários momentos de equilíbrio, os franceses dominaram por mais tempo, chegando a ter vantagem de três e quatro golos ainda na primeira parte. Ao intervalo, 17-18 era o resultado.

Os bicampeões nacionais, que no próximo fim de semana discutem a Supertaça com o Benfica, em Braga, tiveram o mérito de recuperar terreno em várias oportunidades, mas nunca indo além dos sucessivos empates. Na reta final, com alguns erros do emblema de Alvalade, os gauleses largaram no marcador.

O Sporting não contou com Carlos Ruesga, Pedro Solha e Frankis Carol.