Sporting apresenta-se com ambição em alta e quer "tentar crescer" na Champions

Ao fim de três semanas de trabalho e de um estágio no Catar, o plantel leonino treinou pela primeira vez esta época no Pavilhão João Rocha

O Sporting apresentou-se esta segunda-feira para a época 2018/19 com a pretensão de conquistar todas as competições nacionais e ganhar experiência na Liga dos Campeões.

Ao fim de três semanas de trabalho e de um estágio no Catar, o plantel leonino treinou pela primeira vez esta época no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, e o treinador Hugo Canela revelou ambição na abordagem à nova época, ao afirmar que os leões querem lutar por todas as competições nacionais, com destaque para o campeonato.

"Queremos ganhar a supertaça, reconquistar o campeonato e terminar com a Taça de Portugal", disse o técnico, admitindo que é motivo de orgulho a sua equipa ser "o alvo a abater".

Quanto à Liga dos Campeões, Hugo Canela assumiu que é uma missão "complicada", mas que o Sporting vai aproveitar a prova para "tentar crescer", num grupo "com muita experiência internacional, saber acumulado e grandes investimentos".

O treinador leonino desvalorizou ainda as suspeitas de corrupção que surgiram no final da época passada na sequência de uma investigação do Ministério Público, frisando que o seu único foco é o andebol dentro de campo.

Carlos Carneiro, capitão dos bicampeões nacionais, afiançou que, apesar das mudanças no plantel, o Sporting vai manter a sua identidade e que o primeiro objetivo é conquistar a Supertaça, frente ao rival Benfica.

"A identidade desta equipa é dar tudo em cada jogo. Sabemos que vamos encontrar um adversário difícil, mas queremos começar a época com um título", afirmou o central a propósito do embate que colocará águias e leões frente a frente, no final deste mês.

Fábio Chiuffa, ponta direito que o Sporting contratou ao Logroño, de Espanha, disse ter sido muito bem recebido pelos novos colegas e revelou que quando surgiu o convite para se mudar para Alvalade não hesitou.

"O Sporting é um dos maiores clubes na Europa e o maior de Portugal. Para mim era um objetivo fazer parte de um clube com esta grandeza, por isso não tive dúvidas na escolha", disse.

Já Luís Frade, pivô que chegou do Águas Santas, revelou o desejo de "ganhar tudo" no ano de estreia e disse ser uma "honra" jogar ao lado de nomes como Carlos Carneiro e Pedro Solha.

A equipa de andebol do Sporting realiza no próximo fim de semana um estágio na cidade de Viseu e faz a sua apresentação aos sócios no dia 21 de agosto. No dia 26 disputa com o Benfica a Supertaça, o primeiro troféu oficial da época.