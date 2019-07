Seleção feminina de sub-19 preparada para o Europeu

Depois do Torneio das 4 Nações, a equipa partiu esta terça-feira para Gyor

De Portimão, onde participou no Torneio 4 Nações, a Seleção Nacional Sub-19 Feminina partiu esta terça-feira para Gyor, na Hungria, onde se vai realizar o Campeonato da Europa de Sub-19 Femininas, de 11 a 21 de Julho. As Sub-19 Femininas vão disputar a primeira fase no Grupo D, juntamente com as congéneres da Noruega, Roménia e Suécia. A Roménia é o primeiro opositor, dia 11 de Julho (15h15), seguindo-se o jogo com a Noruega, no dia seguinte (13h30). A fase de grupos termina frente à Suécia (15h30) no dia 14.

"Estar presente num Campeonato onde estão as melhores equipas da Europa é por si só uma honra e um enorme desafio", afirma Aldina Sofia. "O trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses, os dois últimos estágios, e a análise à competição no Torneio das 4 Nações permite-nos acreditar que lutaremos em todos os jogos pelo melhor resultado. Temos noção das nossas lacunas, mas acreditamos nos nossos pontos fortes e acima de tudo sabemos que temos um grupo de atletas unidas, altamente focadas, motivadas e que tudo farão para honrar as cores da nossa seleção", assegura a treinadora que orienta as Sub-19 de Portugal.