"Se queremos estar no Europeu temos de vencer a Roménia e a Lituânia"

Paulo Pereira, selecionador nacional, alertou para um jogo contra uma "equipa difícil".

O selecionador nacional de andebol, Paulo Pereira, disse, esta segunda-feira, que Portugal está focado em vencer a Roménia na quarta-feira, em jogo da primeira ronda de qualificação para o Europeu'2020, mas alertou que não será "tarefa fácil".

"Estamos muito empenhados e o resultado que temos em mente é a vitória, mas temos tido confrontos com a Roménia nos últimos anos e não é uma equipa fácil. Tivemos mais vitórias do que derrotas, mas também já perdemos", disse Paulo Pereira.

Em conferência de imprensa de antevisão a uma partida que vai decorrer às 20h00 de quarta-feira no Municipal de Santo Tirso, o selecionador apontou que "há uma certa curiosidade" em relação ao adversário, uma vez que a formação romena apostou recentemente no treinador do Barcelona para selecionador nacional, uma aposta que Paulo Pereira apelidou de "brutal", porque, disse, "mostra muita ambição".

Confrontado com o facto de o próximo Europeu ser o primeiro com 24 equipas (começaram por ser 12 e recentemente foram 16), Paulo Pereira admitiu que "teoricamente é mais fácil", mas reforçou que Portugal, que não está numa grande competição desde 2006 (Europeu da Suíça), "não tem tido muita sorte nos sorteios".

"Mas também não podemos estar à espera que o sorteio dite "sim" ou "não". Se queremos de facto estar lá, temos de ganhar à Roménia e à Lituânia. Não porque sejam fracas, mas porque queremos lá estar. Temos de trabalhar melhor e estar mais focados. Se calhar temos de fazer mais coisas do que os outros. E isto não é só no andebol e no desporto, é no país. Temos de trabalhar mais e assumir as coisas de uma vez por todas", referiu o técnico nacional.

Portugal começa a disputar o grupo 6 da fase de qualificação para o Europeu'2020 frente à Roménia, na quarta-feira, e prossegue o apuramento no domingo, em Klaipeda, frente à Lituânia.

Além da Roménia e da Lituânia, Portugal terá ainda como adversário no grupo a multicampeã França, campeã mundial em 2017, 2015, 2011, 2009, 2001 e 1995, europeia em 2014, 2010 e 2006, e olímpica em Londres'2010 e Pequim'2008.

Questionado sobre as mais valias da equipa portuguesa, Paulo Pereira disse que a formação lusa tem "atletas com uma capacidade para decidir bem o jogo, em termos ofensivos", mas "se calhar em termos defensivos pode ter algumas dificuldades".

Também o capitão Tiago Rocha apontou que a equipa está "empenhada e motivada" e garantiu que Portugal "vai dar o seu melhor para alcançar os objetivos", mas lembrou que o grupo é "complicado".

"A França é a atual campeã do mundo. A Roménia pratica um bom andebol. E a Lituânia, que pode parecer a mais acessível, tem excelentes jogadores", disse o pivô que alinha do Sporting, clube onde tem como colega de equipa o romeno Valentim Ghionea, jogador com quem já comentou o duelo de quarta-feira.

"Falamos, existem algumas picardias, mas em modo sempre saudável. As amizades ficam fora do campo e estamos focados cada um na sua equipa", comentou Tiago Rocha.

Numa apresentação que também contou com a presença da vereadora do desporto da Câmara de Santo Tirso, Ana Maria Ferreira, o vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, Augusto Silva, aproveitou para fazer um apelo ao público para que "encha o pavilhão e seja incondicional no apoio" à seleção.