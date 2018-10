Ruesga renova com o Sporting, elege o título mais especial e recorda golos ao Benfica

Espanhol Carlos Ruesga, de 33 anos, renovou contrato com o Sporting.

O espanhol Carlos Ruesga, de 33 anos, renovou contrato com o Sporting, anunciou o bicampeão nacional de andebol, sem revelar a duração do vínculo do central. "O acordo foi fácil. É um orgulho e um privilégio estar aqui, num clube com esta dimensão. Com muita humildade, vou continuar a ajudar o Sporting a conquistar o máximo de títulos possível, até porque o balanço tem sido espetacular e só tenho a agradecer a todas as pessoas pelo trabalho, apoio e carinho que me têm dado", afirmou Ruesga, citado pelo clube.

Ruesga, que conquistou o título mundial em 2013, chegou aos leões na época 2016/17, proveniente do Barcelona, depois de ter alinhado pelos húngaros do MKB Veszprém KC. "Quando cheguei não conhecia bem a dimensão do Sporting e agora sinto-me como se tivesse nascido leão. Os adeptos são incríveis, puxam muito por nós e tento sempre representar as nossas cores o melhor possível a jogar em casa ou fora. O Sporting é a minha família", sublinhou o central, prometendo "estar sempre na luta dos títulos nacionais" e procurar "o melhor na Liga dos Campeões".

Ao serviço dos leões, o asturiano conquistou a Taça Challenge de 2016/17, mas elegeu o título de campeão dessa temporada como o mais "especial", recordando ainda os golos marcados ao Benfica nesse ano.