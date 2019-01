Portugal muito jovem perde com a Tunísia na abertura da Yellow Cup

Coimbra, 04/04/2018 - A Seleção de Portugal recebeu esta tarde a Seleção da Suíça no Pavilhão Dr. Mário Mexia, em jogo de preparação para o Play-Off do Mundial de Andebol 2019. Pedro Portela (Tony Dias/Global Imagens)

Seleção Nacional, que dominou a primeira parte, apresentou-se com uma equipa bastante renovada e com quatro estreias absolutas: Luís Frade, Diogo Silva, Gustavo Capdeville e Paulo Moreno

Num jogo em que o técnico Paulo Jorge Pereira fez estrear mais quatro jogadores na Seleção Nacional A - Luís Frade, Diogo Silva, Gustavo Capdeville e Paulo Moreno -, Portugal perdeu esta sexta-feira, com a Tunísia, por 31-28, em encontro da primeira jornada da Yellow Cup, competição organizada pela federação helvética, em Winterthur, e que decorre até domingo.

Portugal esteve praticamente sempre na frente durante a primeira parte, chegando a ter quatro golos à maior (8-4, 9-5 e 10-6) sendo que o único parcial em que esteve a perder foi precisamente o último, aos 14-15, com que a partida foi para intervalo. No segundo tempo, com o técnico a mexer muito na equipa, o que, na verdade, já havia começado a fazer no primeiro tempo, os portugueses permitiram que os tunisinos, que vão jogar o Mundial, entre 10 e 27 de janeiro, na Alemanha e Dinamarca, tomassem conta do jogo. Mesmo no final, após um pedido de paragem do tempo de jogo, a equipa da lusa fez três golos consecutivos e colocou-se a apenas um dos africanos, mas estes reagiram e voltaram a alargar a diferença.

Envolvida no apuramento para o Campeonato da Europa de 2020, sendo que os próximos jogos são em abril, com a França, à equipa das Quinas este torneio serve de preparação, jogando ainda com a Suíça e Japão.