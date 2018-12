Perguntas sobre o FC Porto-Benfica com respostas da Redação

O sub-editor de Modalidades de O JOGO, Rui Guimarães, responde a três questões sobre o clássico de andebol deste sábado, entre FC Porto e Benfica, que será disputado no Dragão Caixa, a partir das 18h00, e integra o programa da 12ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Uma semana depois de terem medido forças com equipas alemãs para a Taça EHF - o FC Porto surpreendeu, vencendo e eliminando o Magdeburgo, e o Benfica empatou com o Hannover, resultado insuficiente para se apurar -, dragões e águias encontram-se esta tarde, às 18h00, no Dragão Caixa, para a disputa do jogo mais esperado da 12.ª jornada do Nacional de andebol.

Empatados no segundo lugar, com dez vitórias e uma derrota, ambos perderam com o Sporting. Os bicampeões venceram os azuis e brancos à quinta jornada, no Porto, por 31-28; e na ronda seguinte, no Pavilhão João Rocha, bateram os encarnados por 24-23. Quem vencer junta-se ao Sporting no topo, pois os leões também têm uma derrota: na visita ao ISMAI, por 26-25.

"Vai ser um jogo difícil, de preferência com boas performances dos nossos guarda-redes e com a mesma qualidade ofensiva que tivemos frente ao Magdeburgo", disse o guardião portista Thomas Bauer, que nunca defrontou os encarnados. Já o técnico benfiquista, Carlos Resende, expressou: "Que a defesa volte a funcionar exatamente de acordo com aquilo que são as nossas capacidades individuais e coletivas."

- Até que ponto os jogos das competições europeias podem influenciar este encontro?

- Quem estará no melhor momento de forma?

- Até que ponto o resultado deste jogo pode influenciar o campeonato?