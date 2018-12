Paulo Jorge Pereira acredita que o "Sporting tem meios para passar"

Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional, é também técnico do CSM Bucareste e falou a O JOGO sobre o play-off dos leões de acesso aos "oitavos" da Champions

"O Dínamo ganhou as últimas três ligas romenas. É uma equipa forte e daí o primeiro lugar no grupo da Champions League", assim começa Paulo Jorge Pereira a análise ao Dínamo Bucareste, adversário do Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, marcado para fevereiro e março. O selecionador nacional, que também trabalha na Roménia, ao comando do CSM Bucareste, refere que a equipa romena "baseia o jogo na relação entre o central Kamel Alouini e o lateral-direito Amine Bannour, ambos jogadores da seleção tunisina", acrescentando que "o lateral-esquerdo russo Komogorov também é um excelente jogador". Nesse sentido, prossegue Paulo Jorge, "se o Sporting conseguir diminuir as possibilidades dos atletas da primeira linha aumenta seguramente as suas hipóteses de seguir em frente na Liga dos Campeões".

O selecionador, de 53 anos, continua a análise à formação de Leste dizendo que "normalmente o Dínamo defende 6:0, com uma defesa rochosa no interior e dois atletas pesados e fortes, sendo um mais móvel que o outro".

Posto isto, o treinador acredita que a formação de Hugo Canela tem possibilidades de continuar na Liga dos Campeões e alcançar uma fase que há muito nenhuma equipa portuguesa alcança - embora com modelos competitivos diferentes, o melhor desempenho dos últimos anos foi do ABC, que chegou aos ​​​​​​​quartos de final, em 1997/98. "Creio que o Sporting tem meios para passar o Dínamo. Eles são mais fortes em casa, pelo ambiente que geram com o apoio do público, e o facto de o segundo jogo ser em Bucareste pode ser uma desvantagem, pelo que o primeiro jogo, em Lisboa, será de extrema importância para garantir a vitória."