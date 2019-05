Paulo Fidalgo renova por mais mais quatro épocas com o Madeira SAD

Carlos Pereira, presidente o Madeira SAD, frisou o "excelente trabalho" desenvolvido por Paulo Fidalgo

O Madeira Andebol SAD renovou por mais quatro temporadas com o seu treinador Paulo Fidalgo, prolongando assim o vínculo contratual que foi assinado na época 2015/2016.

Na cerimónia que decorreu esta quinta-feira na tribuna presidencial do Estádio do Marítimo, e que contou com a presença de todo o plantel e toda a estrutura dirigente dos insulares, Paulo Fidalgo mostrou-se bastante feliz com o acordo alcançado. "É com muita honra e muito orgulho que continuo como treinador deste grande clube. Nos últimos anos conseguimos estar na elite nacional e com o nosso andebol de excelência e forma de estar também alcançamos a final da Taça Challenge e conquistámos vários países da Europa. Sei que não será fácil, mas prometo muita luta, o empenho do costume e muita audácia para conquistarmos ainda mais", frisou.

Por sua vez, o presidente Carlos Pereira enalteceu o "excelente trabalho" desenvolvido pelo treinador.

"Não é muito normal uma relação tão duradoura. Mas, de facto, por aquilo que temos feito e pela dedicação do Paulo, este contrato é merecido. Estarmos no mais alto patamar nacional e as presenças nas competições europeias são sinal que o trabalho é muito positivo e que nós pretendemos dar continuidade no futuro", frisou o dirigente.

Carlos Pereira espera agora que no sábado a equipa madeirense, que esta época estreou-se numa final europeia, consiga alcançar o "três em um", diante do Águas Santas. "Que possamos ter uma outra alegria, pois, se a tivermos, vamos ter uma tripla, que é o três em um: Taça de Portugal, Supertaça e o quarto apuramento europeu", finalizou.