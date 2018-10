O resumo do jogo e as palavras depois do Portugal-Roménia

A seleção portuguesa só no arranque do jogo, e por uma única ocasião (1-1), não liderou o marcador, tendo acabado o embate com uma vantagem de oito golos.

Portugal venceu esta quarta-feira a Roménia por 21-13, no primeiro jogo do grupo 6 de qualificação para o Europeu 2020 em andebol, partida na qual esteve sempre na frente.

A seleção portuguesa só no arranque do jogo, e por uma única ocasião (1-1), não liderou o marcador, tendo acabado o embate com uma vantagem de oito golos, três dos quais marcados pelo estreante Belone Moreira, jogador do Benfica, e três do capitão Tiago Rocha, atleta do Sporting, que juntos foram os melhores marcadores de Portugal.

Perante uma Roménia com pontaria pouco afinada e dificuldades no remate, Portugal esteve forte no contra-ataque, tendo registado a maior vantagem da primeira parte aos 9-4 (cinco golos), antes dos 25 minutos.

Do lado dos romenos sobressaia Adrian Rotaru, que assinou no total cinco golos, enquanto do lado da formação lusa teve muito mérito o guarda-redes Alfredo Quintana, que fez excelentes defesas, o que permitiu a Portugal sofrer um número de golos histórico, uma vez que remonta a 1995 a vez que a seleção portuguesa perdeu por este número de tentos, um 18-13 em Leiria frente à Ucrânia quando jogava a qualificação para o Mundial.

O arranque da segunda parte foi mais difícil, face à primeira etapa, para Portugal, que só marcou estavam decorridos cinco minutos de jogo, mas três golos marcados de seguida, entre os 13-10 e os 15-10, deram um impulso à formação portuguesa.

Até ao final da partida, além da também estreia na seleção A masculina de André Gomes, destaque para a entrada de Gilberto Duarte, principal referência do andebol português e jogador do Barcelona que tem uma lesão no nariz razão pela qual tem sido poupado só tendo entrado para marcar o livre de sete metros que concretizou o 18-13, a cerca de seis minutos do fim da partida.

Portugal prossegue a luta pela qualificação no domingo, em Klaipeda, frente à Lituânia, ficando o grupo completo com a atual campeã mundial, a França.