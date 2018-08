"O objetivo principal é ser campeão nacional, o resto depois se verá"

A equipa portista trabalhou esta quinta-feira no Dragão Caixa, num dia aberto à comunicação social.

O FC Porto apresentou-se esta quinta-feira para a época 2018/19 com novo treinador, o sueco Magnus Andersson, e a ambição de vencer o campeonato.

Com quase um mês de treinos, a equipa portista trabalhou esta quinta-feira no Dragão Caixa num dia aberto à comunicação social. O treinador dos dragões revelou-se "muito satisfeito" por fazer parte do grupo e prometeu empenho para ajudar a equipa a alcançar os principais objetivos.

"Estou muito contente por estar no Porto. Agora ainda é tudo novo para mim. Vamos ver o que acontece no futuro. Espero que consigamos ganhar alguma coisa. É o meu objetivo e sei que o do clube também. Queremos vencer o campeonato e ir o mais longe possível na Liga dos Campeões", começou por dizer o técnico, que se revelou ainda bastante "deslumbrado com a cidade".

O plantel reforçou-se com cinco caras novas - três reforços (Djibril, Fábio Magalhães, Leonel) e dois regressos (Yoan Balázquez e Alexis Borges). Leonel Fernandes (ex-ADA Maia), Alexis Borges (ex-Barcelona) e Yoan Balázquez (ex-SD Teucro) juntaram-se recentemente a Djibirl M'Bengue (ex-Estugarda) e Fábio Magalhães (ex-Chartres), reforços que trabalham desde o início da pré-temporada com o plantel azul e branco.

O pivô Alexis Borges e o lateral-esquerdo Yoan Balázquez regressam, assim, ao FC Porto, após uma temporada na Liga ASOBAL de Espanha, no Barcelona e no Teucro, respetivamente, por empréstimo dos dragões. Na bagagem trazem ambição de alcançar o título nacional.

"O objetivo principal é ser campeão nacional, depois o resto se verá. Vai ser muito bom rever os adeptos do FC Porto, são adeptos que acarinham muito os jogadores e voltar a sentir o apoio deles vai ser ótimo. Já tinha saudades deles", disse Alexis Borges, depois de uma época a jogar ao serviço do Barcelona.

Já Yoan Balázquez fez um balanço positivo da passagem pelo campeonato espanhol e confessou estar à espera de dar continuidade ao bom desempenho.

"É um sonho, sinto-me extremamente bem e darei tudo o que puder pela equipa. A época em Espanha foi extraordinária, foi mais do que poderia sonhar. Agora, quero fazer história com o FC Porto, chegar e ser campeão português", disse ainda.

O primeiro jogo oficial da época do FC Porto está marcado para o próximo dia 29 de agosto, frente ao Madeira SAD, na jornada inaugural do campeonato nacional.