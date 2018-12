"Não se vive só para o futebol e os miúdos querem ser como o Karabatic ou o Omeyer"

O tema da conversa é o sucesso do andebol francês, cuja seleção feminina se sagrou pela primeira vez campeã da Europa no domingo, a que junta o título de campeã do mundo (2017), prova que já havia ganho em 2003. Nos masculinos, os franceses são esmagadores: duas vezes campeões olímpicos,

"O segredo do andebol francês prende-se com trabalho, com o facto de ter uma estrutura bem montada, tendo polos de formação espalhados pelo país, onde estão, pelo que me disseram, miúdos entre os seis e os 14 anos, sendo que a partir dessa idade os que tiverem qualidade continuam a trabalhar nos centros de formação dos clubes, podendo assim chegar às equipas principais", explicou a O JOGO o ponta-direita Pedro Portela, desde a presente temporada a jogar no Tremblay. O tema da conversa foi o sucesso do andebol gaulês, cuja seleção feminina se sagrou pela primeira vez campeã da Europa este domingo, a que junta o título de campeã do mundo (2017), prova que já havia ganho em 2003. Nos masculinos, os franceses são esmagadores: duas vezes campeões olímpicos, três vezes campeões da Europa e seis do Mundo.

Em exclusivo a O JOGO, o ponta-direita português, desde esta temporada a jogar no Tremblay, explicou o sucesso do andebol em França, que tem títulos europeus e mundiais em ambos os sexos

"É assim que se trabalha e se encontram muitos talentos num país que conquista muitas medalhas de ouro. Existe muito trabalho com as escolas também. Há muita aposta na formação porque eles sabem que é isso que lhes dá frutos. Aqui não se vive só para o futebol e os miúdos também querem ser como o Karabatic ou o Omeyer por exemplo", continuou Pedro Portela, para quem a motivação é algo implícito: "Trabalhar com jogadores de enorme qualidade, sonhar em chegar à equipa principal de França, sabendo eles que isso pode traduzir-se em conquistas, em títulos mundiais e europeus e jogos olímpicos, só pode motivar".

Revelando que já "conhecia um pouco o andebol feminino", o internacional A português admitiu que ao chegar a França se deparou com outra realidade. "Ao chegar percebi que aqui o andebol não gira só em volta dos homens. Há uma aposta também no andebol feminino e trabalha-se da mesma forma com as mulheres como se trabalha com os homens".

A principal é a competitividade do campeonato, os jogos são muito equilibrados. Mas há outra diferença que se nota bastante, que é a adesão aos eventos desportivos, os pavilhões estão cheios"

Pedro Portela, de 28 anos, que esteve no Sporting nos últimos 11, tendo saído bicampeão e, entre outros troféus, com duas taças challenge (2009/10 e 2016/17), também falou um pouco de si a O JOGO. "Estou a gostar bastante desta minha primeira aventura fora de Portugal. Pessoalmente a época tem corrido bem e coletivamente temos superado as perspetivas, temos feito excelentes resultados", disse o extremo, explicando que diferenças mais sentiu entre o andebol português e o francês: "A principal é a competitividade do campeonato, os jogos são muito equilibrados. Mas há outra diferença que se nota bastante, que é a adesão aos eventos desportivos, os pavilhões estão cheios. Os clubes tornam o jogo de andebol num espetáculo, o que faz com que as pessoas gostem de ir aos pavilhões apoiar as suas equipas".

Palmarés do andebol francês

Masculinos

Seis vezes campeão do Mundo: 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 e 2017

Três vezes campeão da Europa: 2006, 2010 e 2014

Duas vezes campeão olímpico: 2008 e 2012

Femininos

Duas vezes campeão do Mundo: 2003 e 2017

Uma vez campeão da Europa: 2018