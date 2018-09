Liga dos Campeões: Sporting entra em cena com estilo

porting estreou-se na Liga dos Campeões de andebol com uma vitória de 34-26 diante dos macedónios do HC Metalurg

O Sporting estreou-se na Liga dos Campeões de andebol com uma vitória de 34-26 diante dos macedónios do HC Metalurg, numa partida realizada no pavilhão João Rocha, em Lisboa. Num jogo que teve duas partes completamente distintas, os leões estrearam-se da melhor maneira nesta competição, na qual estão inseridos no grupo C, que conta também com o Presov (Eslováquia), Bjerringbro/Silkeborg (Dinamarca), Chekhovskiye Medvedi (Rússia) e Besiktas (Turquia).

Fábio Chiuffa, com seis golos, e Pedro Solha, com cinco, foram os jogadores 'leoninos' que mais se destacaram enquanto do lado da equipa que viajou da Macedónia sobressaíram as ações ofensivas de Martin Serafimov, com cinco tentos.

Durante o primeiro tempo assistiu-se a uma partida bastante equilibrada, ainda que com uma ligeira supremacia dos macedónios, que estiveram quase sempre na frente do marcador.

Nesta fase destacou-se o guardião sérvio do Sporting, Cudic, que efetuou um punhado de defesas vistosas e permitiu que as duas equipas chegassem empatadas a 13 ao intervalo.

Contudo, na entrada do segundo tempo, viu-se um Sporting transfigurado, demonstrando uma maior clarividência e acerto ofensivo, determinante para ter conseguido marcar quatro golos seguidos sem resposta.

A partir daí, a equipa portuguesa esteve sempre na frente do marcador e conseguiu gerir o jogo sem grandes sobressaltos.

O próximo jogo do Sporting nesta competição é no dia 22, na Rússia, diante do Chekhovskiye Medvedi.

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting -- HC Metalurg, 34-26

Ao intervalo: 13-13.

Sob a arbitragem dos espanhóis Javier Mata e Yon Lopez, as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting: Aljosa Cudic, Edmilson Araujo (4), Bosko Bjelanovic, Carlos Ruesga (5), Frankis Carol (2), Pedro Solha (5) e Valentin Ghionea (1). Jogaram ainda Pedro Valdez (3), Tiago Rocha (1), Fabio Chiuffa (6), Ivan Nikcevic (4), Carlos Carneiro (2), Luís Frade (1) e Matevz Skok.

Treinador: Hugo Canela.

- HC Metalurg: Tomovsky, Jaganjac (3), Dimitrioski, Tokic (2), Tankoski (4), Serafimov (5) e Miliecivic (3). Jogaram ainda Milan Lazarevski (4), Mice Shilegov (1), Luka Stojanovic (4) e Danilovski.

Treinador: Danilo Brestovac.

Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos) , 4-5 (10), 6-8 (15), 7-9 (20), 11-10 (25), 13-13 (intervalo), 16-14 (35), 20-17 (40), 24-20 (45), 27-23 (50), 31-25 (55) e 34-26 (final)

Assistência: 1.043 espectadores.