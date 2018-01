Jogo de andebol feminino termina em confrontos

O clube visitante chamou PSP para sair do pavilhão.

O jogo de andebol feminino Académico do Porto-Associação Assomada terminou de forma intensa, com adeptos e atletas a envolverem-se em confrontos. Já no final do jogo, quando duas adeptas visitantes festejavam a vitória, os adeptos da casa não gostaram e envolveram-se em confusões, com insultos, que acabou em confrontos físicos, explica a edição online do Jornal de Notícias.

O treinador do Assomada, João Florêncio, afirma que os adeptos do Académico insultaram duas adeptas de forma "ostensiva e racista" e inclusive "uma senhora resolveu apertar o pescoço" a uma das simpatizantes visitantes. Jorge Lopes, dirigente do Académico, garante que "as jogadoras não agrediram, só tentaram separar".

O Assomada teve de chamar a PSP para poder sair do pavilhão, refere a mesma notícia do JN, a quem a polícia também a ocorrência, bem como a necessidade de escoltar o clube visitante até ao autocarro.