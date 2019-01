Jogo da Seleção Nacional com a França é em Guimarães

Será no Multiusos de Guimarães, a 11 de abril, pelas 20h00, que a equipa das Quinas recebe a França em encontro da terceira jornada da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de andebol de 2020

A Seleção Nacional de andebol, que soma duas vitórias no mesmo número de jornadas da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2020 - o primeiro a ser disputado por 24 equipas e cuja fase final terá lugar em três países: Suécia, Áustria e Noruega -, vai receber a França, em partida da terceira ronda, em Guimarães.

O encontro com a seleção com o maior palmarés na história da modalidade (seis vezes campeã do Mundo, três da Europa e duas olímpica) e que este domingo terminou o mundial com a medalha de bronze, será no Multiusos de Guimarães, no dia 11 de abril, com início marcado para as 20 horas. A quarta jornada, de novo com os franceses, será em Estrasburgo, no dia 14.

A quinta e sexta rondas, onde Portugal jogará as grandes decisões no sentido de chegar ao Europeu, serão disputadas em junho, primeiro na Roménia, e depois em casa, com a Lituânia.

Recorde-se que Portugal não se qualifica para uma grande competição internacional desde o Europeu de 2006, na Suíça, tendo estado em três campeonatos do mundo (19.º lugar no Japão'1997, 16.º no França'2001 e 12.º no Portugal'2003) e em cinco Europeus. (12.º no Portugal'1994, 7.º lugar no Croácia'2000, 9.º no Suécia'2002, 14.º lugar na Eslovénia'2004 e, por fim, 15.ª e penúltima posição no Suíça'2006).