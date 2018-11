Andebol de praia: GRD Leça perde na final da Taça dos Campeões

Equipa portuguesa perdeu frente às húngaras do Multichem Szentendrei NKE.

A equipa portuguesa GRD Leça perdeu na final feminina da Taça dos Campeões de andebol de praia, frente às húngaras do Multichem Szentendrei NKE, por 2-1, no último dia da prova, em Catânia (Itália). As novas vice-campeãs europeias de clubes entraram melhor no encontro e venceram o primeiro set, pelo parcial de 21-16, mas foram dominadas no segundo, que perderam por 22-6. No desempate, as húngaras foram mais fortes e venceram por 6-2, conquistando o título europeu perante as lusas, que já na fase de grupos tinham perdido com as mesmas adversárias.

Para chegar ao jogo decisivo, o Leça tinha eliminado as norueguesas do Aker Topphandball nas meias-finais e as eslovacas do Sport Club Senec nos 'quartos'.

A atleta portuguesa Rita Alves terminou o torneio com 76 golos, o que lhe valeu o título de melhor marcadora da prova, com o mesmo registo da norueguesa Martine Welfler, que defrontou nas meias-finais.

No quadro masculino, Os Repetidos terminaram a prova no 12.º lugar, depois de hoje terem perdido por 2-0 com os espanhóis do Club BM Málaga, no jogo de atribuição do 11.º e 12.º postos.