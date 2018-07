Gilberto Duarte apresentado no Barcelona: "Nem duvidei"

Gilberto Duarte é reforço do Barcelona

Gilberto Duarte foi apresentado no Barcelona e já falou como reforço do emblema "blaugrana". O lateral-esquerdo português mostrou-se satisfeito por ter ingressado no clube catalão e revelou que nem pensou duas vezes no momento em que recebeu a oferta da formação "culé".

"Esta equipa joga para ganhar tudo, é a identidade do Barça. Quero ganhar a Liga, a Taça e a Champions. Nem duvidei quando o Barça me chamou. Estou muito contente por representar este emblema e venho para dar tudo desde o princípio. Nos últimos anos, melhorei muito na defesa e posso ter bons resultados nas diferentes posições da barreira defensiva", atirou Gilberto Duarte, que revelou ainda as conversas que manteve com Alexis Borges, antigo jogador do Barça e companheiro de equipa nos tempos do FC Porto.

"Sempre me falaram de como era jogar no Barça e que para o Alexis tinha sido uma experiência muito boa", acrescentou.

Recorde-se que Gilberto Duarte representou os polacos do Wisla Plock antes de ingressar no Barcelona. O internacional português também já alinhou ao serviço do FC Porto, clube no qual se sagrou heptacampeão nacional de andebol.