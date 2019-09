FC Porto e Sporting vencem antes da Champions

Em jogos antecipados da quarta jornada do Andebol 1, o FC Porto ganhou no Restelo e o Sporting na receção ao ABC

FC Porto e Sporting já estão com foco na Liga dos Campeões, numa época em que, pela primeira vez na história, duas equipas portuguesas vão jogar a mesma edição da maior prova de clubes do mundo. Para já, esta quarta-feira, ambas as formações venceram os seus jogos, antecipados da quarta jornada do Campeonato Nacional.

No pavilhão Acácio Rosa, numa saída sempre difícil, os dragões derrotaram os azuis do Restelo por 34-27, com o ponta-direita Tito a destacar-se, com seis golos. Com o mesmo número de bolas, saliência para as exibições de Gonçalo Nogueira e Nelson Pina entre os atletas da equipa de João Florêncio.

No João Rocha, o Sporting desenvencilhou-se com facilidade do ABC, por 30-26, com sete golos de Frankis Carol, da equipa da casa, e outros sete de Hugo Rocha, dos academistas, jogador que já representou o Sporting.

No fim de semana, FC Porto e Sporting têm então compromissos europeus, com a primeira jornada da Champions. Os azuis e brancos jogam no Dragão Arena, no sábado, às 18h30, frente aos bielorrussos do Meshkov Brest, e os homens de Thierry Anti deslocam-se à Macedónia para no domingo, pelas 16 horas portuguesas, defrontarem o Eurofarm Rabotnik.