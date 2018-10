FC Porto anuncia internacional austríaco para a baliza: "Esperei o verão todo..."

FC Porto anunciou esta quarta-feira Thomas Bauer para a baliza.

O FC Porto anunciou esta quarta-feira Thomas Bauer para a baliza, com um contrato válido até final da corrente temporada. O guarda-redes é internacional austríaco, conta com uma vasta experiência, fruto dos 32 anos, e também se destaca pela envergadura física: 1,92 metros.

Bauer alinhava no OIF Arendal, da Noruega, e não escondeu a satisfação com a nova aventura na carreira. "Esperei o verão inteiro por uma oportunidade como esta. Cheguei a um grande clube mundial, com muitos adeptos, por isso só posso estar feliz por ser jogador do FC Porto. Conheço o clube e sei que temos uma excelente equipa, com um grande projeto, no qual o grande objetivo é o campeonato. Vamos lutar muito para sermos campeões e para conseguirmos um lugar na fase de grupo da Taça EHF", afirmou, citado pelo site oficial do FC Porto.

"Chego ao FC Porto com máxima ambição e motivação, pois sei que neste clube só pode ser assim. Sinto-me honrado por ter sido escolhido para ajudar esta equipa a lutar pela conquista de títulos", disse ainda Bauer, que se junta a Hugo Laurentino e Alfredo Quintana no lote de opções para a baliza.

139 vezes internacional pela sua seleção, Bauer representou durante os anos de 2003 a 2017 a formação austríaca do Aon Fivers Margareten, as alemãs do TV Korschenbroich, HSG Frankfurt Rhein Main, TV 1893 Neuhausen e TBV Lemgo e as francesas do Istres Ouest Provence, Pays d'Aix UC e Massy Essonne.