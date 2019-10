Marko Vujin, lateral-direito sérvio, reforça Sporting e já visitou o museu do clube

Marko Vujin, reforço do Sporting, fez, esta quarta-feira, uma visita ao museu Sporting antes de integrar a equpa que já cumpriu duas jornadas do campeonato, somando duas vitórias.

"Estou muito feliz por fazer parte da maior família desportiva em Portugal. O museu tem milhares de troféus de todas as modalidades, o que é incrível. Espero, no futuro, poder ajudar a conquistar outros títulos e vê-los nesta vitrine", referiu o lateral-direito, adiantando: "Já sabia que o Sporting era um grande clube. Toda a minha vida acompanhei desporto e, claro, conheço a equipa de futebol. Ainda assim, este foi o primeiro contacto que tive com a história do clube e com as glórias de há 70 anos. Este é um clube incrível, um dos que mais história tem na Europa."

O esquerdino sérvio foi apresentado na partida frente ao HT Tatran Prešov, jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões, que os leões venceram por 32-24, ocupando o terceiro lugar da poule.

"Nos últimos 13 anos, joguei em dois dos três melhores clubes do mundo e ambos têm uma grande tradição. Tal como aqui, lá também lutava sempre por todos os títulos. O meu futuro aqui no Sporting é uma continuação disso mesmo. Estou muito motivado e espero que ganhemos muitos troféus juntos. Vou dar tudo pelo clube e estou pronto para jogar em casa e sentir a atmosfera do pavilhão", concluiu.