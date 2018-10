Está à porta o segundo dérbi da época e Europa até ajuda

Carlos Resende, técnico do Benfica, não espera um Sporting desgastado devido à Champions e lembra o que aconteceu no Dragão.

O Benfica visita amanhã o Pavilhão João Rocha, casa das modalidades do Sporting, naquele que será o segundo confronto entre as duas equipas esta época. Na primeira vez que se defrontaram, as águias foram mais fortes e, após um triunfo por 29-24, levantaram a Supertaça. Agora a partida é de campeonato e as águias lideram.

Para o treinador do Benfica, Carlos Resende, "pouco mudou nas duas equipas desde esse jogo", não esperando um adversário com desgaste europeu. "O Sporting tem certamente mais jogos que todas as equipas e também mais quilómetros. Mas têm jogado contra equipas de qualidade, o que acaba por resultar numa melhoria. Contra o FC Porto, souberam transportar a qualidade dos jogos da Liga dos Campeões e impuseram um ritmo do jogo mais elevado. Espero que não aconteça o mesmo frente a nós", apontou o técnico, considerando que este será o primeiro grande teste dos seus jogadores no campeonato: "Começar bem dá um alento diferente, mas defrontámos opositores que tínhamos responsabilidade de vencer. O próximo jogo com o Sporting é especial e nem é preciso motivar os jogadores."

Sporting e Benfica venceram todos os jogos do campeonato - encarnados têm mais três pontos, mas disputaram mais uma partida. No entanto, Pedro Seabra considera que, por ser ainda o início da época, é difícil classificar se estas são as melhores do andebol nacional. "O FC Porto também tem feito uma boa época, apesar de não ter conseguido um bom resultado no jogo com o Sporting. Só sei que vão estar frente a frente duas grandes equipas e dois treinadores com uma postura exemplar", considerou o central encarnado.

O Benfica irá a Alvalade sem o central João Silva e o lateral-direito Stefan Terzic, ambos afastados devido a lesão.