A seleção portuguesa de andebol venceu a Argentina por 30-25, em jogo de preparação para a qualificação para o play-off do Mundial de seniores masculinos. Paulo Pereira, selecionador português, ficou satisfeito

Sobre o jogo: "De uma forma geral gostei do jogo, temos de melhorar ainda aspetos positivos. Eu acho que é mais fácil defender a Polónia [do que a Argentina] -- vai ser muito difícil, não me interpretem mal --, tendo em conta que em termos de mobilidade são mais pesados. Vai ser uma luta diferente, de corpo a corpo, muitos duelos e contactos. A Argentina tinha jogadores mais rápidos, para nós custa-nos um bocadinho, mas depois ajustamos."

Eficácia no ataque: "Em termos ofensivos temos de melhorar um pouco a eficácia de remate. Já contra a Roménia, uma das coisas mais evidentes foi a finalização. Temos de melhorar quando estamos de cara com o guarda-redes e isso tem a ver com as emoções. Estes [próximos] três jogos vão mexer muito com as emoções e quem estiver mais preparado para gerir essas emoções vai ter um melhor resultado."

Os adversários: "A forma de estar às vezes influencia resultados. Só falamos da Polónia, mas teoricamente estamos obrigados a ganhar ao Chipre e ao Kosovo. Confesso que estamos a pensar muito na Polónia, mas a partir de amanhã pensamos no que fizemos no jogo de hoje, e também no Chipre, que é o primeiro jogo que vamos fazer."

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

A importância: "É uma pena se muito destes jogadores não se qualifiquem. Os anos vão passando, as qualificações vão aparecendo e não tem acontecido o apuramento. É complicado e tem de ser agora. De uma forma geral vejo que todos os jogadores estão ligados e alinhados num objetivo, que é o apuramento para o Mundial."