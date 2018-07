É português e joga no Avanca cedido pelo FC Porto o melhor jogador do Europeu sub-20

Lateral direito português Diogo Silva, dos quadros do FC Porto, mas emprestado ao Avanca, foi eleito o jogador mais valioso do campeonato da Europa de andebol de sub-20.

O lateral direito português Diogo Silva, dos quadros do FC Porto, mas emprestado ao Avanca, foi eleito o jogador mais valioso do campeonato da Europa de andebol de sub-20, enquanto Luís Frade foi distinguido com o galardão para o melhor pivot. A equipa das quinas foi este domingo derrotada pela Alemanha, por 29-26, no encontro de atribuição do terceiro lugar da competição, mas, mesmo assim, o selecionador português, Nuno Santos, fez um balanço "bastante positivo" da participação lusa. "Quem atinge as meias-finais, sente frustração por não chegar à final e estamos frustrados por não conseguir uma medalha", referiu Nuno Santos, em declarações ao sítio da Federação de Andebol de Portugal (FAP).

O selecionador nacional considerou a participação de Portugal "bastante positiva", numa "competição de grande nível", como a que decorreu na Eslovénia, que foi "uma grande experiência para todos", pelo que o andebol nacional "está de parabéns". "Não posso deixar de agradecer as condições que a FAP nos deu para estar a este nível, agradecer aos clubes, porque sem eles não íamos conseguir estes resultados de certeza absoluta", acrescentou.

Nuno Santos não esqueceu os treinadores envolvidos, "porque também trabalham muito", e, por fim, agradeceu "a todos os atletas que, em algum momento, participaram neste grupo, mas que não puderam estar aqui, a disputar esta fase final".

Portugal despediu-se do Europeu2018 de sub-20 com uma derrota frente à Alemanha, que já ergueu o troféu em 2014, 2006 e 2004, no jogo de atribuição da medalha de bronze da competição. "Sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa e não entramos bem no jogo, que acabou por ser muito difícil e no qual nunca conseguimos ter o ascendente. Acabamos por ter de andar atrás do prejuízo", considerou Nuno Santos.

O selecionador nacional apontou também algum cansaço, mas considera que, dentro do jogo, Portugal ainda conseguiu fazer coisas interessantes e constantes, mas faltou um pouco de sorte na finalização. "Quando podemos finalizar, temos de finalizar e isso com grandes equipas é sempre fatal. A Alemanha ganhou bem", constatou o selecionador nacional, que viu Diogo Silva ser reconhecido como o MVP do Europeu2018 e melhor lateral direito e Luís Frade o melhor pivot.

Com o quarto lugar no Europeu2018 de sub-20, Portugal garantiu a presença na fase final do campeonato do mundo de sub-21 de 2019, a disputar em Espanha.

A equipa ideal do Europeu é composta por:

- Melhor Guarda-Redes - Robin Paulsen Haug (Noruega)

- Melhor Defesa - Joshua Thiele (Alemanha)



- Melhor Ponta Esquerda - Dylan Nahi (França)

- Melhor Lateral Esquerdo - Grega Ocvirk (Eslovénia)

- Melhor Central - Kyllian Villeminot (França)

- Melhor Pivot - Luís Frade (Portugal)

- Melhor Lateral Direito - Diogo Silva (Portugal)

- Melhor Ponta Direita - Domen Novak (Eslovénia).