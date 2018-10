Premium Dois portugueses nos 20 jogadores com mais futuro no andebol

A EHF colocou Diogo Silva e Luís Frade na lista dos jovens jogadores que podem brilhar já no Europeu de 2020, com o lateral a figurar como terceira escolha.

A dias do início das qualificações para o Europeu de 2020 - Portugal receberá a Roménia dia 24, tendo de jogar depois com França e Lituânia -, Chris O'Reilly fez para a Federação Europeia de Andebol um estudo sobre os futuros talentos da modalidade e entre eles colocou dois portugueses.

Diogo Silva, lateral-direito do Avanca, onde está emprestado pelo FC Porto, é logo o terceiro da lista, liderada pelo francês Dylan Nahi, um jovem do PSG, e o sportinguista Luís Frade ocupa a 17.ª posição. As exibições de ambos no Europeu de Sub-20, ajudando Portugal a chegar ao quarto lugar final, justificaram as escolhas. Frade, refira-se, já havia sido eleito o melhor pivô há um ano, no Mundial de Sub-19.

Mas o melhor é conferir a lista dos futuros talentos do andebol.



1. Dylan Nahi (18 anos, França)

Ponta-esquerda do PSG, é de tal forma sensação que já se estreou pela equipa principal de França e marcou cinco golos à Polónia. Tem 1,92 metros e é considerado o sucessor do seu colega de equipa... Uwe Genheimer.

2. Grega Ocvirk (19 anos, Eslovénia)

Lateral-esquerdo, mudou do Celje para o Vardar depois de ter marcado 11 golos na final do Europeu de Sub-20, no qual foi o melhor marcador e crucial no título da Eslovénia. Já joga na Liga dos Campeões pelos macedónios..

3. Diogo Silva (20 anos, Portugal)

É uma nova estrela de Portugal, que surpreendeu ao chegar às meias-finais do Europeu de Sub-20, no qual foi o segundo melhor marcado e o MVP. Lateral-direito, não será surpresa se jogar no Europeu de 2020 pela equipa principal. Está no Avanca, emprestado pelo FC Porto.

4. Ludvig Hallbäck (17, Suécia, primeira linha)

5. Kyllian Villeminot (20, França, central)

6. Haukur Thrastarson (17, Islândia, central)

7. Fabian Norsten (18, Suécia, guarda-redes)

8. Jovica Nikolic (16, Sérvia, lateral-direito)

9. Juri Knorr (18, Alemanha, lateral-esquerdo)

10. Sadou Ntanzi (18, França, central)

11. Robin Paulsen Haug (20, Noruega, guarda-redes)

12. Valter Chrintz (18, Suécia, ponta-direita)

13. Ivan Martinovic (20, Croácia, lateral-direito)

14. Thor Christensen (17, Dinamarca, pivô)

15. Dagur Gautason (18, Islândia, ponta-esquerda)

16. Joshua Thiele (20, Alemanha, pivô)

17. Luis Frade (20 anos, Portugal, pivô)

Foi sempre uma ameaça ao serviço de Portugal, que empurrou até às meias-finais do Europeu de Sub-20, marcando 26 golos e sendo eleito o melhor pivô. Pelo Sporting, já está a ter a primeira experiência na Liga dos Campeões, sendo a sua equipa uma séria candidata ao play-off.

18. Domen Novak (20, Eslovénia, ponta-direita)

19. Dominik Mathe (19, Hungria, lateral-direito)

20. Eduardo Calle (18, Espanha, lateral-esquerdo)