Campeonato está de volta: os reforços e o mais sério candidato ao título

Manter o treinador e grande parte do plantel fazem do Sporting o mais sério candidato à conquista do campeonato nacional, embora os rivais pareçam ter subido a parada em mais uma discussão a três.

O Sporting é bicampeão nacional e pretende um tricampeonato que não alcança desde 1979/80, sendo mesmo favorito à conquista do título, pois entra na terceira época com Hugo Canela como treinador, mantém o melhor jogador a atuar em Portugal, o cubano Frankis Carol, e tem quatro reforços. A maior incógnita estará, portanto, no presumível crescimento dos grandes rivais, Benfica e FC Porto, sendo possível observar os dragões esta noite (20h30), pois abrem o campeonato recebendo o Madeira SAD.

Os leões perderam Pedro Portela para França (Tremblay), mas reforçaram-se com dois pontas-direitas, ambos internacionais: Valentin Ghionea, romeno ex-Wisla Plock (Polónia), e Fábio Chiuffa, brasileiro e ex-Logroño (Espanha). Também o lateral-direito bósnio Neven Stjepanovic, de 1,97 metros, que jogava no Catar, é aquisição de respeito, completando-se as entradas com Luís Frade, recentemente eleito melhor pivô do Europeu de sub-20 - repetindo a distinção que recebera um ano antes no Mundial de sub-19 - e que chega do Águas Santas.

O Benfica, que fechou a época a vencer a Taça de Portugal e já abriu esta conquistando a Supertaça, ambas em finais com os leões, conseguiu um reforço de peso para a baliza: o macedónio Borko Ristovski, de 35 anos, vindo do Barcelona. O ponta-direita Carlos Martins (ex-ABC) também se juntou ao plantel de Carlos Resende, o que revela investimentos cirúrgicos num plantel reforçado ao longo da época passada.

O FC Porto, que depois do histórico heptacampeonato (2008/09 a 2014/15) leva três épocas num branco total, mudou o treinador, tendo o dinamarquês Lars Walther saído ainda na época passada. A novidade é o sueco Magnus Andersson, que como jogador tem um palmarés riquíssimo - duas vezes campeão do mundo, quatro da Europa e três medalhas de prata olímpicas - e como técnico já conquistou por duas vezes a Taça EHF pelos alemães do Goppingen e foi campeão e venceu a Taça da Dinamarca com o Drott Halmstad. Para o plantel chegaram o lateral-esquerdo Fábio Magalhães (ex-Chartres), o lateral-direito alemão Djibril M"Bengue (ex-Stuttgart) e o ponta-esquerda Leonel Fernandes, jovem que já estivera na formação dos azuis e brancos. De empréstimos retornam o pivô Alexis Borges (Barcelona) e o lateral Yoan Balásquez (Teucro). Os portistas foram, notoriamente, os que mais se reforçaram.

Em Braga, Jorge Rito orienta um ABC em que entram os laterais-direitos José Rolo (regresso, após vários anos em Angola) e Miguel Baptista (empréstimo do FC Porto, ex-Chartes), o ponta-direita André Rei (ex-Águas Santas), o central António Ventura (ex-ISMAI) e alguns jovens. Se serão o suficiente para voltar a entrar na luta pelo título é o que falta saber.