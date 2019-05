Campeão FC Porto foi empatar à casa do Sporting

Peso da Régua, 26/05/2018 - O Futebol Clube do Porto defrontou esta tarde o Sporting Clube de Portugal no Pavilhão Municipal do Peso da Régua em jogo a contar para Final Four - Meia Final da Taça de Portugal em Andebol. Tiago Rocha, Alfredo Quintana. (Octavio Passos/Global Imagens)

Depois de duas derrotas com os leões na primeira fase, dragões somaram uma vitória e um empate frente ao rival, tendo no jogo de hoje recuperado de uma desvantagem de sete golos.

O já campeão FC Porto manteve a sua invencibilidade na fase final do campeonato, ao empatar com o Sporting a 32-32, no pavilhão do Ginásio do Sul. Tendo estado a perder por sete golos a 20 minutos do fim, os dragões operaram uma reviravolta surpreendente e chegaram a estar a ganhar a um minuto do fim.

O Campeonato Nacional de andebol irá ter a última jornada na próxima quarta-feira, faltando ainda decidir o segundo lugar, pois o empate dos leões deixou-os empatados em pontos com o Benfica, que venceu o Águas Santas (24-19). O FC Porto, que já tinha festejado o título, está agora com mais seis pontos do que os dois rivais de Lisboa.

Depois de duas derrotas com o Sporting na primeira fase e um triunfo no Dragão (32-27) que o lançou para o título, o FC Porto entrou muito mal nesta visita aos leões e aos 16 minutos já perdia por 13-6. Magnus Andersson fez alterações, mas o 20-16 ao intervalo deixava os leões ainda com uma boa margem, que foi ampliando no segundo tempo, até aos 26-19.

Foi então que um segundo time-out e uma entrada em pleno de Thomas Bauer (10 defesas a 25 remates) para a baliza portista viraram o jogo. Os portistas conseguiram um parcial de 6-0, com quatro golos de António Areia, e os últimos minutos foram emocionantes. Fábio Magalhães chegou a fazer o 31-32, mas o jogo fechou a exclusão de Victor Iturriza e um livre de sete metros para o Sporting, que Valentin Ghionea aproveitou para fixar o 32-32 final.

Na quarta-feira, às 20h00, o Sporting visita o Madeira SAD, enquanto o FC Porto recebe o Benfica, partidas que irão decidir o segundo lugar.