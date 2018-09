Brilhou no clássico e foi parar ao colo da claque... literalmente

ljosa Cudic foi parar ao colo dos apoiantes do Sporting no final do jogo com o FC Porto no Dragão Caixa.

"Mais uma vez, os adeptos estiveram excelentes. Tivemos um grande apoio no Dragão Caixa e também foi muito graças a eles que conseguimos três pontos importantes. Aliás, com eles ao nosso lado é sempre mais fácil. Foi ótimo sentir o apoio e o carinho dos adeptos, por quem tenho um enorme respeito", disse Aljosa Cudic em exclusivo a O JOGO, na sequência da vitória do Sporting frente ao FC Porto, por 31-28, jogo findo o qual foi parar literalmente ao colo da claque leonina.

"Foi uma boa vitória, até porque vínhamos de um jogo complicado na Rússia e vamos voltar a jogar para a Champions League já este sábado [amanhã]. Estivemos bastante bem tanto na defesa como no ataque e lutámos com todas as nossas forças para conquistar os três pontos, que acabaram por ser mais do que merecidos", referiu o guarda-redes esloveno de 30 anos, a cumprir a quarta temporada ao serviço do Sporting. Nesse período, Cudic conquistou uma Taça Challenge e dois campeonatos nacionais, e acredita que a equipa verde e branca é a principal candidata ao título. "Devemos ser considerados favoritos, até porque vencemos os dois últimos campeonatos com todo o mérito, mas tanto o FC Porto como o Benfica estão mais fortes esta temporada. Vai ser uma época longa e difícil, mas no fim espero que seja novamente o Sporting a fazer a festa."

Relativamente ao posto que ocupa, e para o qual o Sporting conta com mais dois atletas de enorme qualidade - o também esloveno de 32 anos Matevz Skok e o croata de 25 Matej Asanin -, Cudic é muito claro: "Temos três bons guarda-redes. Não quero muito falar de mim, mas para o Matej [Asanin] e o Skok, todos os elogios são poucos. Damos sempre o máximo nos treinos para estar na melhor forma possível e dificultar a escolha do treinador. Tenho jogado um pouco mais do que eles, é certo, mas a época é longa e todos iremos dar o nosso contributo para, no fim, alcançarmos os nossos objetivos."

Na Champions é para passar

"Na Dinamarca, há muitas equipas boas, têm uma liga forte, com jogadores muito experientes, mas se fizermos o nosso jogo e lutarmos, podemos batê-los", disse Cudic em declarações ao site do clube, apontando já ao jogo deste sábado, frente ao Silkeborg, relativo à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. "Definitivamente, o nosso objetivo é chegar à próxima fase da Liga dos Campeões, mas vamos passo a passo e, para já, é a equipa dinamarquesa que temos de defrontar", apontou ainda o guardião esloveno.