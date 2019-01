Benfica vence Arsenal em Braga e ABC perde em casa com o Fafe

Encarnados venceram com naturalidade, no mesmo dia em que o ABC caiu no "Flávio Sá Leite", com estrondo, na 20.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol

Numa jornada que já havia começado no dia 26 de janeiro, com a vitória do FC Porto, na ilha do Faial, sobre o Sporting da Horta, por 34-17, o Benfica, tal como era expectável, venceu esta quarta-feira o Arsenal da Devesa, por 38-16. Davide Carvalho, Paulo Moreno e o jovem Gonçalo Nogueira, com cinco golos cada, foram os melhores marcadores dos encarnados, mas grande figura do conjunto de Carlos Resende foi o guarda-redes Hugo Figueira, com 23 defesas, três a outros tantos livres de sete metros.

De resto, o Águas Santas consolidou o quarto lugar com uma vitória sobre o Belenenses (28-25), mas o ABC foi surpreendentemente derrotado, em casa, pelo AC Fafe, por 28-27. Esta foi apenas a quarta vitória dos fafenses neste campeonato...

Nos outros jogos, o Madeira SAD somou a quinta vitória consecutiva, com o Avanca, por 27-24, e o Boa Hora recebeu e venceu o Fermentões: 33-27.

A próxima jornada cumpre-se no fim de semana com Belenenses-Boa Hora, Fermentões-Avanca, Benfica-Sporting da Horta, FC Porto-ABC, AC Fafe-Águas Santas e ISMAI-Arsenal no sábado e o Madeira SAD-Sporting no domingo.