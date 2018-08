Benfica conquista Torneio Internacional de Viseu

Triunfo sobre os franceses do Chamberry por 30-27. Sporting acabou em quarto

O Benfica conquistou este domingo a 20.ª edição do Torneio Internacional de Viseu, que serve de pré-temporada. Na final, os encarnados derrotaram os franceses do Chamberry por 27-30, sucedendo ao GOG da Suécia, vencedor em 2017.

Num encontro repleto de igualdades (16 no total), as águias alcançaram um ligeiro avanço perto do fim com um parcial 1-5 (quatro golos foram da autoria do capitão João Pais). Os gauleses ainda assustaram (26-27), mas os golos de Carlos Martins, Belone Moreira e Nuno Grilo asseguraram a festa das águias em Viseu.

Já o Sporting fechou a participação em último, após perder com os russos do Medvedi por 35-34. Os leões voltaram a ter problemas defensivos, em especial na primeira parte (22 golos sofridos), ainda reagiram no segundo tempo, mas não a tempo de ficar no pódio.

Dentro de uma semana (dia 26), os dois grandes defrontam-se em Braga na luta pela Supertaça.