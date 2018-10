Premium Belone Moreira: "Baixinho? É um elogio"

Belone Moreira domina os nove metros e fez da possível desvantagem física a principal força criativa. Aos 28 anos é o bombardeiro-mor do Benfica, somando 39 golos no campeonato.

Belone Moreira está na quarta época de Benfica e é o lateral-direito indiscutível. Tem 180 centímetros e face à evolução do andebol, de primeiras linhas com dois metros, sabe que tem de contrariar a natureza e fazer do cérebro a principal valia.

Só chega ao Benfica no quinto ano de sénior. Não houve propostas antes?

- Saí do Passos Manuel para o Belenenses nos juvenis e fiquei lá seis anos. Houve propostas antes, mas optei por ficar para evoluir.

Já pensava num clube grande?

- Quem joga andebol ao mais alto nível só quer ir para um clube que lute por títulos, que dispute a Liga dos Campeões.

E o que encontrou no Benfica em 2015?

- Estava em êxtase no primeiro ano. Fiquei magoado por não ir ao museu [risos]. Vinha de uma realidade diferente e adorei.

O clube mudou nestes quatro anos?

- Sim, a mentalidade vencedora tem vindo a aumentar. A mística, como se diz. E coincide com o jogo que temos praticado. Houve mudança de treinador [Resende entrou para o lugar de Ortega em 2017] e a consistência aumentou.

É titular e marcou 203 golos no ano passado. Sente-se a cara deste Benfica?

- Algumas pessoas falam disso, mas não penso assim. O andebol é um desporto coletivo. Não é ténis nem ginástica. Cada um destaca-se à sua maneira.

Enfrenta adversários de dois metros, mas tem sucesso. Qual o segredo?

- Sem conseguir rematar por cima, temos de explorar outras qualidades. Ler o jogo mais rápido, aliar velocidade e potência destacam-me e superam a altura.

Tentaram colocá-lo na ponta?

- Fiz 80% da minha formação a lateral. Já me desenvencilhava dos adversários, mas na seleção [juniores] sempre joguei na ponta, mesmo não passando por lá no clube. Sempre me diziam que na ponta poderia ter sucesso.

Segundo Carlos Resende, os dez centímetros mais importantes vão do nariz ao crânio... e direcionou a ideia ao Belone e ao Pedro Seabra...

- O Pedro é um jogador com a mesma estatura do que eu. Desenvolvemos outras características. A capacidade tática tem de ser uma vantagem para nós. Diria que é o meu melhor amigo no balneário e isso também nos ajuda em campo.

O estilo de jogo mais rápido beneficia-vos?

-O Carlos não tem estigmas com a altura. Não tem problema em alternar entre defesas baixas e agressivas. O foco no contra-ataque é benéfico. É um ponto forte e chave no nosso estilo de jogo.

O que pensa quando dizem que este é o Benfica dos baixinhos [Seabra 1,79 m, Belone 1,80 m e Nuno Grilo 1,92 m]?

-Tento ver como um elogio. Com mais dez centímetros, seria menos rápido, menos ágil e menos potente.

Taça e Supertaça já foram conquistadas. O Benfica tem condições para ser campeão?

- Claro que sim. O campeonato foge ao clube há muito tempo [2007/08]. Nunca fui campeão, tenho muita vontade, ainda para mais para jogar a Champions que sempre foi um sonho.

E o FH Hafnarfjordur?

- O prestígio da EHF tem vindo a subir. As equipas têm muita qualidade. É benéfico que cheguemos a uma fase avançada.

Partilha a paixão da Medicina com Seabra e Pesqueira

Tal como Pedro Seabra e Ricardo Pesqueira, Belone finalizou o curso de Medicina. "Estudamos nos estágios. Os outros jogam PlayStation", afirma. Entre Medicina Desportiva, Familiar ou de Emergência para o futuro, agradece ao Benfica a flexibilidade no último ano de curso e para a pós-graduação em Suturas de há três semanas. "As pessoas aqui são tão competentes que rapidamente perceberam que conseguia fazer as duas coisas sem comprometer nenhuma. O Benfica deu-me todo o acompanhamento", garante.

"Resende é treinador diferente"

Belone começou aos sete anos e o pai é treinador no Passos Manuel. Teve vários técnicos e Carlos Resende, diz, é único.

Como é ter Carlos Resende como treinador?

- Foi a chegada de um ídolo. É um treinador diferente. Tem uma ligação bastante mais forte com os jogadores do que a que estava habituado. Os jogadores apontam-lhe pontos de vista, sem nunca haver confiança excessiva.

Foi campeão universitário, mas não se estreou pela Seleção AA...

- Os treinadores têm formas de pensar diferentes. Acharam que não encaixava no estilo de jogo. Tenho de respeitar. Quando for chamado, vou estar preparadíssimo para ajudar Portugal a jogar Europeus, Mundiais e Jogos Olímpicos.

Sentou quem diz ser melhor

Belone vinca ter no banco o ídolo de posição, Kévinn Nyokas, campeão europeu e mundial pela França e vencedor de uma Taça EHF.

Qual o melhor jogador que defrontou?

- O Frankis Carol, do Sporting.

E colega?

- O Pedro Sequeira, no Passos Manuel, e o Elledy Semedo, no Benfica. Neste momento, jogo com um dos meus laterais-direitos preferidos, o Kévinn Nyokas. Deixou de jogar e agora voltou. Tenho de agradecer a oportunidade ao Benfica de poder jogar com alguém que se admira.

E como é tê-lo no banco?

- Lido muito bem, só é benéfico. Procuro aprender e observar com atenção o que ele faz. Beneficia-me a mim, a ele e ao clube. Acho que é ele o melhor lateral-direito do mundo.