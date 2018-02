Belenenses-Madeira SAD para ver em direto n'O JOGO

O Belenenses recebe o Madeira SAD, em jogo que fechará a 23.ª jornada do Andebol 1

As transmissões dos jogos de andebol estão no site de O JOGO e esta quarta-feira, a partir das 19h30, haverá mais uma partida para assistir. No pavilhão Acácio Rosa, o Belenenses recebe o Madeira SAD, em jogo que se encontra em atraso da 23.ª jornada e colocará frente a frente o sexto classificado, com 47, a equipa da casa, e o oitavo, com 44, os insulares, que têm ainda um outro encontro em atraso - com o Avanca, no dia 28, às 19 horas.

"Vamos jogar a possibilidade de continuar a alimentar o sonho de estar na fase final. Será certamente um jogo com muita carga emocional, onde depositamos a esperança de uma época", disse João Florêncio, técnico dos azuis, ao site da Federação de Andebol de Portugal. "Defrontaremos um Madeira SAD moralizado pelos últimos resultados e uma equipa bem preparada, composta por um plantel com muitas e boas alternativas. Teremos que estar ao nosso melhor nível, teremos que nos transcender, sentir o apoio dos nossos adeptos, que muito nos pode ajudar. Temos que ser uma equipa inteligente e solidária e disputar cada lance como se fosse o último", referiu ainda Florêncio.

João Pinto, lateral-esquerdo do Madeira SAD, também anteviu a partida. "Para nós, neste momento, todos os jogos, em todas as competições, são finais. Devido aos constrangimentos da primeira volta efetuamos poucos pontos, logo temos de vencer em Belém numa fase dura com jogos europeus", lmbrou. "Sabemos que o Belenenses é uma equipa bastante difícil, tanto que perdemos em casa, mas vamos ao Restelo com o objetivo de trazer os três pontos. A equipa tem tido bons resultados e está bastante motivada para mais uma batalha! Queremos alterar o resultado da primeira volta e continuar com o trabalho bem conseguido nestas últimas semanas. Temos a plena noção de, historicamente, este ser um dos pavilhões mais difíceis de vencer de Portugal, contudo, queremos continuar invictos no Campeonato neste ano de 2018", concluiu o jogador.