António Areia e Rui Silva fora dos convocados da Seleção de andebol

Carlos Martins e Pedro Seabra, do Benfica, foram os escolhidos por Paulo Jorge Pereira para ocupar a vaga dos dois jogadores do FC Porto, ausentes por lesão.

Os lesionados Rui Silva e António Areia, central e ponta-direita do FC Porto, respetivamente, saíram da lista de convocados de Paulo Jorge Pereira. À Seleção Nacional, que começou ontem a trabalhar para preparar os dois jogos que fecham as contas da qualificação para o Europeu de 2020 - com a Roménia, fora, no dia 13, e com a Lituânia, em Matosinhos, dia 16, às 17 horas - juntaram-se Pedro Seabra e Carlos Martins, das mesmas posições, do Benfica.

"São jogadores que ajudaram muito, mas os que os substituem também fazem parte do grupo e acreditamos que o rendimento se vai manter. Vamos preparar-nos para tentar resolver a questão da qualificação já no próximo jogo", reagiu Paulo Jorge Pereira a O JOGO no final do primeiro treino, em Melgaço, onde ainda não estiveram todos os 18 jogadores.

"Conhecer bem a Roménia é uma vantagem e sei que temos de contar com uma equipa muito empenhada em pontuar. Em casa são muito mais fortes e quando se trata do país são bastante comprometidos. Temos de esperar um ambiente adverso", continuou o selecionador, que venceu a Taça Challenge com o CSM Bucareste onde trabalhou cerca de um ano e meio.

Paulo Jorge Pereira, que mesmo assim acredita que "Portugal pode vencer", reconheceu que esta foi "uma época muito longa, especialmente para os atletas do FC Porto", pelo que terá de ter "muito cuidado sobretudo na gestão da condição física dos atletas".