Andebol do FC Porto com saldo arrasador no Dragão Caixa

Porto, 06/10/2018 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite o SKA Minsk, da Bielorussia, no Pavilhão Dragão Caixa, em jogo a contar para a 2ª Eliminatória da 1ª Mão da Taça EHF de andebol 2018/2019. Aliakseu Ushal ; Iturriza ; Ivan Maroz (Fábio Poço/Global Imagens)

FC Porto soma 200 jogos no novo recinto, inaugurado a 23 de abril de 2009.

A equipa de andebol do FC Porto faz este sábado, frente ao Águas Santas, o 201.º jogo no Dragão Caixa, pavilhão inaugurado a 23 de abril de 2009 e que recebeu o primeiro encontro oficial a 7 de maio, precisamente da equipa de andebol - primeira mão da meias-finais da então Liga Portuguesa, frente ao Madeira SAD, com vitória por 28-23.

Estão assim disputadas 200 partidas ofíciais pelo andebol, com um saldo extremamente positivo, dividindo-se em 175 vitórias, oito empates e 17 derrotas, sendo sete contra equipas estrangeiras e dez frente a portuguesas.

Nestes 200 encontros, os dragões somaram 80 seguidos sem perder, com 75 vitórias e cinco empates, tendo isto decorrido entre as épocas 2009/10 e 2012/13, mais concretamente entre 11 de outubro de 2009 e 24 de setembro de 2013, o que equivale a 1444 dias sem perder no Dragão Caixa, tendo esta série sido interrompida pelo adversário deste sábado.

Recorde-se que desde que o recinto das modalidades do FC Porto foi inaugurado, após a demolição do Pavilhão Américo de Sá, em virtude da construção do Estádio do Dragão, a equipa de andebol conseguiu um registo histórico na modalidade, com a conquista de sete campeonatos seguidos, entre 2008/09 e 2014/15 (obra de Carlos Resende, no caso do primeiro título, e do sérvio Ljubomir Obradovic, nos outros seis), tendo ainda ganho duas Supertaças. Refira-se, ainda, que foi no Dragão Caixa que andebol português voltou à Liga dos Campeões 12 anos depois da última presença lusa (Sporting em 2001/02), com os portistas a disputarem as edições de 2013/14 e 2015/16.

O jogo 201.º será então disputado na tarde deste sábado, a partir das 18 horas, frente ao Águas Santas, encontro referente à 9.ª jornada do Campeonato Nacional, que os portistas lideram a par do Benfica, que recebe o ABC.

Os números do andebol no Dragão Caixa

200 jogos

175 vitórias

8 empates

17 derrotas

80 jogos seguidos sem perder