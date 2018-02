Alfredo Quintana 91 dias depois: os números do regresso

Alfredo Quintana regressou este sábado à equipa A do FC Porto, 91 dias depois de se ter lesionado com gravidade.

Alfredo Quintana regressou este sábado à equipa A do FC Porto, 91 dias depois de se ter lesionado. O guardião luso-cubano magoou-se aos quatro minutos do jogo com o Fuchse Berlim, a 18 de novembro, no Dragão Caixa, em jogo referente à Taça EHF. Foi operado a uma rotura do ligamento colateral medial, voltou a jogar, pela equipa B, a 10 de fevereiro, com a Ac. São Mamede, jogou ontem de novo, com o Póvoa, e este sábado entrou pela primeira vez desde então num encontro da equipa principal.

Quintana sofreu cinco golos, fez duas defesas e acabou os poucos minutos que atuou com 29% de eficácia. Recorde-se que o guarda-redes está nos dragões desde 2011, venceu cinco campeonatos e e uma Supertaça e tem contrato com o FC Porto até 2020.

O FC Porto, refira-se, derrotou este sábado o Avanca, na visita aquela localidade, por 26-34, no jogo que abriu da 23.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol. Uma partida em que os dragões estiveram muito bem desde o início e fizeram a melhor exibição dos últimos encontros.

António Areia, como nove golos, e Angel Zulueta, com sete, foram os melhores marcadores dos azuis e brancos. Diogo Silva, com sete golos, destacou-se no Avanca.