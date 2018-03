ABC já prepara próxima época e garante dois reforços

António Ventura tem 25 anos, é central e está a assinar uma grande época, sendo o melhor marcador do ISMAI, com 110 golos. Rúben Sousa é mais jovem, bastante promissor e ambos serão academistas.

António Ventura e Rúben Sousa, central do ISMAI e pivô do Águas Santas, respetivamente, serão jogadores do ABC nas próximas temporadas. Desta forma, o clube de Braga, que vive um momento muito delicado, com uma direção recente e bastantes dificuldades financeiras, começa a precaver o futuro.

António Ventura, de 25 anos, principiou a jogar aos oito no CA Leça, tendo passado parte da formação no FC Porto, seguindo depois para o ISMAI, onde cumpre a sexta temporada, embora não consecutiva, uma vez que pelo meio esteve no Águas Santas. Com 1,87 metros, Ventura tem vindo a fazer uma excelente temporada, tendo-se destacado claramente em dois jogos: em Braga, frente ao ABC, em que marcou 11 golos em 15 remates, e no Dragão Caixa, frente ao FC Porto, onde fez 13 em 15 e ainda três assistências. Soma 110 golos e é o melhor marcador do conjunto de Rui Silva.

Já Rúben Sousa, de 22 anos, tem vindo a dividir o posto de pivô com Luís Frade - reforço do Sporting para as próximas temporadas - no Águas Santas. Com 1,94 metros e 94 kg, começou no Gondomar Cultural, também esteve na formação dos dragões e passou pelo ISMAI, cumprindo a terceira época no Águas Santas. Esta temporada leva 40 golos marcados e assume papel relevante no conjunto de Rolando Freitas.

Recorde-se que o ABC, terceiro clube mais ganhador do andebol português, está na quarta posição do Campeonato Nacional, a oito pontos do líder Sporting.