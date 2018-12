A MULHER DA SEMANA - Allison Pineau: a França cabe-lhe na mão

A seleção ainda saboreava o título mundial conquistado na Alemanha, no ano passado, e ela já estava de olhos postos no Europeu que começou a jogar-se em casa, na quinta-feira. A derrota com a Rússia, na abertura, não chega para a desviar dos planos de levar a equipa à vitória na final.

Ao ler os jornais franceses, a sensação que fica é a de que, neste Europeu de andebol, a França celebra Allison Pineau. Aos 29 anos, ela é a dama de ferro da equipa que, há um ano, a viu renascer de uma lesão grave para conquistar a medalha que atesta o óbvio: é uma das melhores do mundo. Já todos os sabiam, muito antes do ouro de Hamburgo. Souberam-no na primeira vez em que disputou o Mundial, em 2007. Então como agora, a França jogava em casa. Confirmaram-no dois anos depois, no Mundial da China; nesse ano, apenas a miúda teve um título que a consagrou a nível global, eleita a melhor andebolista do Mundo. Sozinha, como os grandes atletas que carregam as equipas para a glória e vêem o caminho antes de todos os outros. Como Zidane, que no Mundial de futebol de 1998 a inspirou para a certeza de que seria atleta de alta competição, quando ainda nem jogava andebol - ou talvez como Mbappé (ainda é cedo para dizê-lo), a jovem estrela francesa que, por estes dias, nas redes sociais, ilustrou os votos de um bom Europeu com uma fotografia em que surgem lado a lado.

Allison Pineau é uma outra geração dessa França de Zidane que a encantou no final da década de 1990, quando um colectivo feito de um talento tremendo e uma mistura de filhos de emigrantes chegou à final e deu um banho de bola no Brasil de Ronaldo - o Fenómeno, que se eclipsou na final (3-0) - e um valente pontapé no racismo e na xenofobia da primeira vaga da extrema-direita de Le Pen. De pele negra, rosto firme e mãos grandes como as certezas que a movem, a defesa do Brest Bretagne define assim a seleção de andebol. "A equipa de França é trabalho, valores comuns, compromisso com a combatividade; é abnegação, patriotismo, diversidade. E posso dizer que todos esses valores são os que me definem", descreveu, recentemente, no site desportivo Sans Filtre, num texto na primeira pessoa em que sobressai essa capacidade para ver mais longe. Sim, já tinha decidido que queria chegar à seleção, sem saber de que modalidade. "Antes mesmo de jogar andebol!", contou. Ao mérito de Zidane juntou-se nesta história o de um treinador que lhe apontou as "mãos grandes" e a desafiou a fazer uns treinos de andebol.

Allison Pineau podia ter sido o que quisesse, no desporto. Aos 11 anos, foi campeã de ténis de mesa nos campeonatos escolares. O atletismo teria sido um habitat compatível com a capacidade atlética que a manteve sempre um ano à frente do respectivo escalão, mas rendeu-se à "dinâmica dos desportos de equipa" e foi assim que a tricolor, como chamam à seleção de andebol, ganhou uma referência, dentro e fora do campo.

Ela é o corpo e a alma das campeãs do Mundo de 2017 - as mesmas, por sinal, em quem ninguém acreditava, um ano antes, quando foram vice-campeãs olímpicas no Rio de Janeiro; contam os jornais que, depois da cerimónia do pódio, com a medalha de prata ao peito, enquanto as companheiras saíam sorridentes, ainda a fazer a festa, ela enfrentou os jornalistas com o frio, concentrado, que mantém nos jogos e acabou o torneio com uma declaração acerca da falta de apoio, como uma última ação defensiva da equipa. Nunca lhe faltou a coragem para se fazer ouvir. Pela equipa que a faz sentir-se como quando era miúda e descobriu o andebol ou contra o racismo de que foi vítima quando jogou na Roménia ou a alertar para a necessidade de promover o desporto feminino de alta competição.

Da medalha de prata no Rio de Janeiro à de ouro no Mundial de Hamburgo foi a distância de uma teimosia que as companheiras de equipa lhe agradecem. Elas sabiam que andava a jogar com dores. Fintou-as até ao limite e foi operada a um tornozelo no ano do Mundial. Reergueu-se com aquela certeza dos campeões e começou aí a pensar neste Europeu em casa. O facto de ter arrancado com uma derrota no jogo de abertura, com a Rússia (23-26), na reedição da final do Mundial do ano passado, é curto para pôr em risco o plano de "Alli".