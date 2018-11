A análise ao sorteio do FC Porto na Taça EHF

Depois de eliminar o Magdeburgo, o FC Porto ficou em posição de sonhar com a passagem aos quartos de final da prova.

Ao ser sorteado como cabeça de série e ao evitar rivais como o alemão Kiel ou o francês Saint-Raphael, o FC Porto ficou em posição de sonhar com a passagem aos quartos de final da Taça EHF, imitando a proeza do Sporting, que em 2014 foi o único a chegar próximo da final-four no atual formato com fase de grupos. Os dinamarqueses do Holstebro, que em 2014 atingiram as finais (foram quartos), serão o adversário mais complicado, pois os espanhóis do Cuenca têm pouca experiência europeia e os romenos do Dobrogea Constanta não têm o fulgor do clube que vieram substituir, o HCM Constanta, falido em 2015.

"O FC Porto conquistou uma grande vitória sobre o Magdeburgo. Jogaram muito bem e não há dúvida de que têm uma equipa forte. Tenho grande respeito pelas equipas portuguesas", considerou Patrick Westerholm, treinador do Holstebro, que há dois anos defrontou o ABC na Champions - perdeu em Braga (32-27) e ganhou na Dinamarca (34-29) - e na época anterior eliminara o Sporting na EHF. Os dinamarqueses têm grande historial, mas foram perdendo estrelas, como Michael Nielsen, que foi para... o Magdeburgo.

No Cuenca, primeiro a visitar o Dragão Caixa, a 9 de fevereiro, brilha o lateral-esquerdo brasileiro Leonardo Dutra, mas a época em Espanha tem sido modesta (12.º lugar). Para chegarem à fase de grupos, os espanhóis eliminaram os belgas do Achilles Bocholt, que venceram duas vezes: 29-34 fora e 37-25 em casa. Dutra fez 12 golos no primeiro desses jogos.

Já o Constanta bateu ontem o CSM Bucareste (30-23), orientado por Paulo Jorge Pereira, e subiu à liderança na Roménia. Dejan Malinovic, lateral-direito bósnio, é o melhor de uma equipa que tem Nikola Mitrevski, ex-guardião do Benfica, e que atravessa uma excelente fase, levando 12 triunfos seguidos, entre a competição interna e a Taça EHF.

Para chegarem à fase de grupos, os romenos eliminaram os checos do Talent Plzen (vitórias por 28-21 e 29-23) e os suecos do Malmoe (triunfos por 34-28 e 23-22). Há um ano, curiosamente, foram eliminados pelo Magdeburgo e por apenas um golo de diferença (25-27 e e 27-26). Para a EHF são considerados estreantes na Europa, pois o clube foi fundado em 2015 e começou pela segunda divisão, tendo rendido o falido HCM Constanta, que em 2014 atingiu as finais desta prova, ficando em quarto.

Passando aos "quartos" o primeiro do grupo e os três melhores segundos - um dos vencedores de grupo irá direto às finais como organizador, por escolha da EHF -, o FC Porto é sério candidato à fase seguinte, na qual haverá uma certeza: o rival será um "tubarão"!

Poderá o FC Porto candidatar-se a organizar a final-four? Poder, pode, mas o atual formato da Taça EHF foi criado em 2013, com finais em Nantes, e as cinco edições seguintes foram todas na Alemanha (Berlim, Goppingen e Magdeburgo) e em pavilhões com capacidades entre 5600 e 8800 espectadores, o que dá uma indicação quanto às escolhas prováveis, sabendo-se que em prova ainda estão o Fuchse Berlim, o Kiel e o Hannover...

Calendário do FC Porto na Taça EHF:

Grupo C

9/10 fev. 1.ª jornada: FC Porto-Cuenca (ESP)

16/17 fev. 2.ª jornada: Constanta (ROM)-FC Porto

23/24 fev. 3.ª jornada: Holstebro (DIN)-FC Porto

02/03 mar. 4.ª jornada: FC Porto-Holstebro (DIN)

23/24 mar. 5.ª jornada: Cuenca (ESP)-FC Porto

30/31 mar. 6.ª jornada: FC Porto-Constanta (ROM)