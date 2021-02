"Incapaz ainda de acreditar neste pesadelo. Como é possível?"

Sentida mensagem de Tiago Rocha após o falecimento de Alfredo Quintana.

Tiago Rocha, atual andebolista do Sporting, reagiu com profunda tristeza e revolta à notícia da morte de Alfredo Quintana. O pivô deixou uma sentida mensagem nas redes sociais, lamentando a perda de um amigo com quem jogou na seleção e também no FC Porto.

"Que vida miserável esta. Que revolta. Que injustiça. Que crueldade. Que dor. Incapaz ainda de acreditar neste pesadelo, nesta tempestade. Como é possível, por que acontece isto aos bons? Aos melhores? Dá para acreditar?", surge escrito no Instagram.

"Descansa em paz meu amigo, o teu sorriso e alegria jamais serão esquecidos, a tua qualidade de super herói que elevou a nossa profissão ao mais alto nível", escreveu ainda Tiago Rocha.

Alfredo Quintana morreu ontem, seta-feira, aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante o treino do FC Porto, ao serviço dos qualconquistou seis campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.

Quintana, que completava 33 anos em 20 de março, foi assistido de imediato, com apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido transportado para o Hospital de São João depois de estabilizado.

Nascido em Havana (Cuba), o guarda-redes, de 2,01 metros, ingressou no FC Porto em 2010, naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, tornando-se numa referência da equipa das quinas, que representou em 67 jogos, tendo feito parte das seleções que conquistaram o sexto lugar no Europeu de 2020 e o 10.º no Mundial 2021, as melhores classificações lusas de sempre.