Iker Casillas escreve mensagem de homenagem a Quintana nas redes sociais

Redação com Lusa

Alfredo Quintana e Iker Casillas defenderam as redes do FC Porto, embora em modalidades diferentes, e ficarão para sempre ligados à história do clube.

O antigo futebolista do FC Porto Iker Casillas deixou uma mensagem de estima pelo "eterno" Alfredo Quintana, andebolista dos dragões que morreu hoje, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida na segunda-feira, durante o treino da equipa portista.

"Eterno Quintana. Um forte abraço à família e amigos", escreveu no Twitter o antigo guarda-redes internacional espanhol, de 39 anos, que em 2019 sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto, que o obrigou a ser submetido a um cateterismo de urgência e, meses depois, a encerrar a carreira.

O último jogo em que participou foi em 26 de abril de 2019, cinco dias antes do incidente ocorrido no centro de estágios dos dragões, em 1 de maio desse ano.