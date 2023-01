Hungria entra a vencer na abertura do grupo de Portugal no Mundial de andebol

Triunfo sobre a Coreia do Sul, por 35-27.

A Hungria venceu esta quinta-feira por 35-27 a Coreia do Sul, em Kristianstad, em jogo referente ao Grupo D do Mundial de andebol, que inclui Portugal, marcado pelo poderio físico da seleção europeia face à velocidade da asiática.

A Coreia do Sul, orientada pelo ex-selecionador nacional Rolando Freitas, manteve-se na discussão do marcador até aos 9-7, altura em que a Hungria, liderada pelo treinador do Benfica Chema Rodríguez, conseguiu um parcial de 6-1 (15-8).

A Hungria atingiu o intervalo a vencer por 10 golos (21-11), aumentou a diferença para 12 aos 24-12 no início da segunda parte e, apesar de uma boa reação da seleção asiática, com um parcial de 5-0 (25-18), "fechou" o jogo aos 35-27, somando os primeiros pontos no grupo.

A primeira jornada do Grupo D prossegue ainda hoje com a estreia de Portugal frente à Islândia, numa partida em que o selecionador nacional, Paulo Pereira, estará ausente do banco, por castigo, tal como acontecerá no sábado com a Coreia do Sul.