Hora das emoções da Taça: dérbi lisboeta antes de um duelo de vizinhos

Este fim de semana, em Pinhel, joga-se o último troféu da temporada. FC Porto, bicampeão, é o detentor da Taça de Portugal.

Estiveram frente a frente por duas vezes nesta época - a primeira a 7 de abril, no Pavilhão João Rocha, onde os leões ganharam, por 31-29, em jogo da 14.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1, a segunda a 29 de maio, com as águias a vencer por 34-32, na Luz, na 29.ª jornada. Este sábado, pelas 15h00, no Pavilhão Multiusos de Pinhel, Sporting e Benfica encontram-se pela terceira vez na temporada, na primeira meia-final da Taça de Portugal.

A segunda, às 17h30, coloca frente a frente dois "vizinhos", Águas Santas e FC Porto, com duas vitórias dos azuis e brancos no Campeonato, que, de resto, o conquistaram com 30 triunfos em 30 jornadas, numa caminhada impressionante. Na Maia o FC Porto venceu 26-34 e, no Dragão Arena, no jogo do bicampeonato, por 35-32.

Mas, em teoria, é no dérbi lisboeta que estão centradas as maiores expectativas. "Conseguimos a oportunidade de terminar a época com a conquista de um troféu e tudo faremos para que isso aconteça", disse o lateral esquerdo dos verdes e brancos Pedro Valdés, continuando: "É uma competição muito querida pelo Sporting e muito desejada. Todos os jogadores gostam de ganhar troféus e a Taça de Portugal é muito prestigiante".

Do lado do Benfica a análise foi feita pelo lateral direito Belone Moreira. "Acreditamos no nosso modelo de jogo, no nosso treinador e uns nos outros. Sabemos que podemos vencer o Sporting se fizermos o nosso trabalho e acreditamos no que fazemos", disse o internacional A português. "É um objetivo traçado desde o início da época e queremos alcança-lo este fim de semana", referiu ainda.

Recorde-se que o FC Porto é o atual detentor do troféu, ganho em 2018/19, época em que, pela primeira vez na história conseguiu a dobradinha. Na altura, os dragões bateram o Águas Santas na final, por 31-30, com um golo de Fábio Magalhães mesmo no derradeiro segundo.

O Sporting, com 15, é o clube com mais taças ganhas.



Duelo de vizinhos fecha o dia

Águas Santas e FC Porto jogam a segunda partida. Numa reedição da última final, ganha pelo FC Porto, por 31-30, desta vez o encontro é nas "meias". "Como seria de esperar, a equipa está bastante motivada. A final-four da Taça de Portugal é sempre um dos objetivos a que o clube se propõe", admitiu Mário Lourenço. Pelos portistas, falou Diogo Branquinho: "Os nossos objetivos eram muito claros, ganhar todas as competições. Já ganhamos o campeonato, mas não podemos estar agarrados ao que já passou. Agora é ganhar a Taça".