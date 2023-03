Declarações de Gustavo Capdeville após o jogo Portugal-Macedónia do Norte (32-27), da quarta jornada do Grupo 1 da segunda ronda de qualificação para o Europeu'2024 de andebol, disputado este domingo em Matosinhos.

Regresso após lesões no Mundial'2023: "Faz parte. O desporto é assim. Por vezes, não conseguimos estar na melhor fase nem jogar por problemas físicos ou por opção do treinador, mas regressei mais forte, trabalhei para estar bem fisicamente e sou prova de que, se trabalharmos, chegamos onde queremos."

O acesso ao Europeu: "Significa que trabalhámos muito desde a primeira partida com a Turquia. Era isto que desejávamos. Concluímos esse objetivo e estamos muito felizes. Pensamos jogo a jogo e competição a competição. Já conseguimos o apuramento para esta fase final e agora falaremos com o treinador para descobrir quais são os objetivos. Temos de sair da nossa zona de conforto. Há uns anos era impensável ir a seis grandes competições seguidas e aos Jogos Olímpicos. Ser norma estar nestes palcos pode fazer com que relaxemos, mas todos sabemos que essa não é a nossa mentalidade. Teremos de trabalhar arduamente, senão as coisas não vão correr bem. Queremos sempre mais."

Renovação gradual da Seleção: "A idade não me diz muito. Se os jogadores têm qualidade, independentemente da idade, têm de jogar ou, pelo menos, estar presentes aqui connosco para evoluírem. Sinceramente, a idade [desses jovens] é-me indiferente."