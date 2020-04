Guilherme Aguiar convidou treinador do Benfica a assumir o FC Gaia

Clube gaiense está mesmo muito próximo de garantir os serviços de Carlos Resende, depois de este ter sido abordado pelo vereador.

"A pedido dos dirigentes do andebol do FC Gaia, falei com o Carlos Resende, de quem gosto muito e com quem tenho há muitos anos uma excelente relação", disse Guilherme Aguiar, vereador do pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Gaia a O JOGO, confirmando a notícia que publicámos no domingo em que dávamos conta do interesse dos gaienses nos préstimos do ainda treinador do Benfica.

"A pedido dos dirigentes do andebol do FC Gaia, falei com o Carlos Resende"

"Estas coisas são assim, o que prometo faço. A recetividade dele foi boa, disse-me que o FC Gaia tinha uma equipa muito jovem, estava ciente de que a saída do Ricardo Costa [já se comprometeu com o Avanca] implicava a saída de atletas, nomeadamente do filho, o Martim, e que necessitaria de pelo menos dois atletas experientes, e eu disse ao Carlos para falar com eles, com os dirigentes do FC Gaia", revelou ainda o autarca que gere o desporto da terceira cidade com maior densidade populacional do país, continuando a contar como correu a conversa com o antigo lateral-esquerdo: "O Carlos foi muito franco e disse-me que se prevê a saída dele do Benfica e que, pelo contrário, não prevê qualquer saída para o estrangeiro. Geograficamente, esta zona interessa-lhe."

Na verdade, tal como O JOGO escreveu em primeira mão, o destino de Resende deverá mesmo ser o FC Gaia, clube de uma cidade que ainda recentemente o homenageou, dando o seu nome a um pavilhão na zona de Canidelo.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS

Apesar de não ser dirigente do FC Gaia, e dizendo mesmo que "o Pedro Rema [responsável máximo pelo andebol do clube] tem a cana na mão e sabe pescar", Guilherme Aguiar não se retraiu quando questionado: gostava de ver Carlos Resende treinar o FC Gaia? "Gostava, gostava muito", respondeu prontamente. "Eu gosto bastante do Carlos Resende, é um modelo de desportista e de cidadão. Agora, pergunta-me se tenho mais alguém por quem nutra essa opinião, eu respondo-lhe que tenho: a Rosa Mota", justificou, dando mais uma achega. "O Carlos Resende é um modelo de quem soube praticar, de quem soube manter uma postura. Mas, assim como gosto dele, também gostei muito do Ricardo Costa, apesar de não o conhecer tão bem. Há ali uma boa geração do Colégio de Carvalhos, clube de que fui o primeiro capitão da equipa federada de juniores", revelou.