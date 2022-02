Guerra na Ucrânia: jogo da Champions entre FC Porto e HC Motor cancelado

Partida estava agendada para o dia 10 de março.

O FC Porto informou este sábado que o jogo com o HC Motor, da ronda 14 da Liga dos Campeões em andebol, e agendado para as 19h00 do dia 10 de março, foi cancelado.

"O embate entre portistas e ucranianos não se irá realizar devido à impossibilidade da formação visitante se apresentar no Porto face à situação vivida na Ucrânia", informa o clube azul e branco no site oficial.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 120.000 deslocados desde o primeiro dia de combates.