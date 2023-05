Guardes de Ana Seabra com seis golos de vantagem na final

Clube galego venceu o Antalya, da Turquia, na primeira mão da final da Taça EHF, com Sandra Santiago e Patrícia Lima em evidência.

O Club Balonán Atlético Guardes, treinado por Ana Seabra, antiga internacional A, venceu a primeira mão da final da Taça EHF - antiga Taça Challenge - feminina, ao derrotar, em casa, as turcas do Antalya Konyaalti BSK, por 23-17, conseguindo, portanto, uma vantagem de seis golos para a segunda partida, a disputar dia 7.

Sandra Santiago, com sete golos, e Patrícia Lima, com seis, foram as melhores marcadoras do clube galego, onde também atua Ana Carolina Silva, que foi utilizado, mas não marcou.

"Sabíamos que a equipa turca tem qualidade, com uma mescla de russas, montenegrinas e macedónias, mas fizemos um bom jogo. Seis golos, muitas vezes não sendo nada, sempre ajudam, é melhor do que quatro ou cinco. Vamos ter árbitras macedónias na segunda mão e sabemos que quando o Benfica foi lá jogar aconteceram coisas esquisitas", disse a antiga ponta-direita.

"Vamos ter de fazer um jogo consistente, vamos tentar de tudo", continuou, respondendo que "seria incrível se isso acontecesse" quando confrontada com o facto de poder vir a ser a primeira treinadora portuguesa a ganhar uma competição europeia de andebol.

João Mesquita, preparador físico, e o William Ferrari, brasileiro há muitos anos em Portugal, treinado de guarda-redes, também fazem parte de um staff que fala muito português.