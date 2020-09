Guarda-redes tunisino reforça V. Setúbal

Tem 1,97 metros, 19 anos e já foi chamado à seleção principal do país

Yassine Belkaide, natural da Tunísia, que jogava no AS Hammamet, é a mais recente aquisição do Vitória de Setúbal para a equipa de andebol. Trata-se de um guarda-redes que os sadinos tiveram de procurar depois de António Campos ter falhado com a palavra e, depois de ter dito o sim, aceitou voltar ao Águas Santas.

Yassine tem 19 anos, faz 20 em outubro, mede 1,97m e pesa 94 kgs, sendo internacional jovem, mas tendo já sido integrado na seleção A da Tunísia.

Vai vestir a camisola 12 e ainda não é ele que fecha o plantel, aguardando-se a chegada de mais um reforço para a equipa comandada por João Garcia, que tem Francisco Bacalhau como segundo treinador.