Gilberto Duarte lesionou-se e tem o Europeu em risco

Lateral do Montpellier levou com um adversário em cima e saiu logo aos quatro minutos do jogo com o PSG com queixas no joelho esquerdo

Gilberto Duarte, grande referência da Seleção Nacional, pode ter a participação no Campeonato da Europa (10 a 26 de janeiro) em risco, depois de se ter lesionado, na quinta-feira, num jogo da Taça da Liga, em Paris, frente ao PSG.

Um adversário, com cerca de 110 kg, caiu em cima do joelho esquerdo do jogador do Montpellier, que logo aos quatro minutos abandonou a partida, que veio a ser ganha pelos parisienses, por 34-30. Gilberto, que deixou o recinto com fortes queixas, tem estado a fazer gelo desde essa altura e, este sábado, logo pela manhã, será submetido a exames que indicarão a gravidade da lesão.

Recorde-se que, à parte ter sido operado a um dedo de uma mão, quando tinha 21 anos e estava no FC Porto, Gilberto Duarte nunca teve qualquer lesão grave.